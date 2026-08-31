Названы главные признаки критического износа автоматической коробки передач

Игорь Серебряков: пробуксовка, рывки, шум и утечки — главные причины износа АКП

Ремонт автоматической коробки передач – это, пожалуй, одна из самых крупных статей расходов для автовладельца. Хорошая новость в том, что агрегат обычно не выходит из строя в одну секунду: он заранее пытается сообщить о своих проблемах, лишь бы водитель обратил внимание. О том, на какие симптомы смотреть, рассказал Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр».

В первую очередь, по словам эксперта, стоит опасаться пробуксовки. «Одним из самых опасных сигналов об износе АКП является пробуксовка. Она проявляется, когда при нажатии на педаль газа обороты силового агрегата растут, однако прирост скорости остается небольшим или отсутствует. Это часто свидетельствует о критическом износе фрикционных дисков или о неисправности гидротрансформатора», – сообщил специалист.

Дальше внимание нужно обращать на плавность переключения передач. В здоровой коробке все происходит мягко и почти незаметно. А вот появление пауз, рывков, толчков или пинков перед включением передачи – уже тревожный симптом, указывающий либо на загрязнение рабочей жидкости, либо на сбои в гидравлике. Самопроизвольное сбрасывание передачи или игнорирование селектора – повод для визита в сервис, и довольно срочного.

Посторонние звуки тоже не стоит списывать со счетов. Металлический скрежет, нарастающий гул или вой при движении, как правило, говорят об износе внутренних механизмов – например, подшипников. Такие признаки, подчеркивает эксперт, обычно сопровождаются уже серьезными разрушениями внутри агрегата.

Наконец, о проблемах расскажут и внешние проявления. Маслянистые пятна красноватого или коричневого цвета под днищем машины – характерный признак разгерметизации системы и утечки трансмиссионной жидкости. А стойкий запах гари из моторного отсека, по словам Серебрякова, указывает на перегрев коробки и разрушение фрикционных материалов.

О других неожиданных поломках, которые можно устранить своими руками, «За рулем» уже рассказывал.

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