Правительство вводит новый контроль за ценами на топливо

Правительство РФ усилит контроль за оборотом нефтепродуктов

Похоже, контроль за ценами на бензин станет заметно жестче. «Коммерсантъ» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака пишет , что мониторинг может охватить всю цепочку поставок топлива объемом от одной тонны. ФАС, Минэнерго и нефтекомпании должны также установить индикативные цены для отдельных регионов – они станут ориентиром при проверках. Пилотным регионом может выступить Тыва.

Отдельное внимание – топливу классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Регуляторы намерены усилить контроль за ценами на эту категорию. Причем ведомствам поручено подготовить предложения по наращиванию объемов продаж такого горючего на Петербургской бирже и не упускать из виду импортные поставки.

К 15 сентября правительство ждет от Минэнерго, ФАС и участников рынка модель работы внутреннего рынка нефтепродуктов на период после нормализации ситуации. В ней должны учитываться биржевые и внебиржевые продажи, импорт и объемы выпуска.

Тем временем Росстат зафиксировал рост цен на бензин с 18 по 24 августа в 55 регионах. В среднем по стране АИ-92 и АИ-95 подорожали за неделю на 0,9%, а вот дизтопливо осталось на прежнем уровне.

Не забыли и о запрете на экспорт дизельного топлива, который действует до 1 сентября. Минэнерго в скором времени решит, продлевать ли его. Чиновники оценивают ситуацию на внутреннем рынке как стабильную, но при принятии решения учтут объемы производства, запасы и спрос.

Как дорожал бензин в 2026 году, «За рулем» уже рассказывал.

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