Названа сумма, которую государство потратило в перезапуск автозаводов ушедших брендов

Мантуров: на перезапуск автозаводов в РФ вложено около 100 млрд рублей

Первый вице- премьер РФ Денис Мантуров доложил на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным, что в перезапуск автозаводов, покинутых иностранными инвесторами, было вложено около 100 млрд рублей.

Он уточнил, что эти средства пошли на реадаптацию производственных площадок, возвращенных в хозяйственный оборот.

По словам Мантурова, запуск новых моделей на этих предприятиях позволил восстановить выпуск машин практически во всех востребованных рыночных нишах. При этом еще более значительные объемы финансирования направлены на локализацию производства автокомпонентов.

Он также сообщил, что с 2022 года приоритетом являлось сохранение трудовых коллективов и инженерного потенциала отрасли, и эту задачу удалось решить.

Также первый вице-премьер отметил на совещании, что к 2035 году каждый четвертый легковой автомобиль, произведенный в России, будет электрическим или гибридным, хотя основой выпуска по-прежнему останутся машины с ДВС.

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