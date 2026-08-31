Внедорожник Tank прошел суровое испытание в крупнейшем карьере в России

Tank 400 испытали в Баженовском асбестовом карьере в Свердловской области

Внедорожник Tank 400 отправили на серьезную проверку в Баженовском асбестовом карьере в Свердловской области. Машине пришлось спуститься на глубину 350 метров и проехать по каменистым дорогам с резкими перепадами высот. В маршрут включили крутые спуски и подъемы, неровные участки и водные препятствия. Причем внедорожник стоял на стандартных дорожных шинах.

Отдельно специалисты проверили внедорожные ассистенты и функцию «танкового разворота». Она дает возможность развернуть машину на небольшом пятачке, блокируя внутреннее заднее колесо.

Баженовский карьер – одно из самых крупных открытых месторождений хризотил-асбеста в России: его протяженность около 11 км, ширина – 2,5 км, а глубина достигает тех самых 350 метров. По сути, такой рельеф – идеальный полигон, чтобы проверить автомобиль на разнообразных покрытиях и больших перепадах высот.

Бензиновый Tank 400 оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В его арсенале – полный привод, понижающая передача и блокировки дифференциалов. Клиренс составляет 235 мм, углы въезда и съезда – 33 и 31 градус соответственно. Для сложных участков предусмотрено 12 режимов движения, в том числе «Брод» и «Эксперт», плюс ассистент спуска.

Бензиновая версия Tank 400 появилась на российском рынке в начале 2025 года. В августе 2026-го модельный ряд пополнился комплектацией «Техно Премиум» с подключаемой гибридной установкой. Кстати, она умеет питать внешние устройства мощностью до 3,3 киловатта.

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