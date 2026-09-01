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В Honda пояснили, почему совместных внедорожников с Nissan не будет

Honda не подтвердила разработку новых рамных машин совместно с Nissan

Honda официально отмела разговоры о совместной разработке рамных внедорожников и пикапов с Nissan. Представители японской марки назвали спекуляцией материал, вышедший в Automotive News.

Поводом для домыслов послужило соглашение о поиске направлений для сотрудничества, подписанное еще в марте 2024 года. Однако никаких конкретных моделей с рамной конструкцией Honda не анонсировала. Как заявил представитель компании изданию Road & Track, «на данный момент объявлять нечего».

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Между тем Nissan действительно намерен возродить внедорожник Xterra с рамным шасси, а также работает над новым поколением пикапа Frontier. Логично предположить, что Honda могла бы использовать готовую платформу партнера вместо самостоятельной разработки, но пока это лишь рассуждения.

Сейчас в модельном ряду Honda нет ни одного автомобиля с классической лестничной рамой. Правда, компания продолжает развивать пикап Ridgeline, который, по имеющимся данным, останется с несущим кузовом и в следующем поколении.

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Источник:  Autonews.ru
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