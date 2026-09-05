В продаже появился новый большой Volkswagen со 143-сильным мотором

В России начались продажи кроссовера Volkswagen ID ERA 9X

Первый экземпляр флагманского гибридного кроссовера Volkswagen ID.ERA 9X добрался до россиян. Машина уже выставлена у одного из дилеров в Москве и оценена в 10,8 миллиона рублей. Над моделью инженеры работали совместно с китайским концерном SAIC.

По конструкции это последовательный гибрид (EREV). Бензиновая часть представлена 1,5-литровым мотором мощностью 141 л.с., который, по сути, исполняет роль генератора – он лишь подзаряжает батарею. А вот саму езду обеспечивают уже два электромотора.

Суммарно силовая установка выдает 517 л.с., чего хватает 2,7-тонному вездеходу для разгона до сотни за 5,6 секунды. Запас хода на электротяге по циклу CLTC – больше 400 километров, а если объединить все источники энергии, получается и вовсе 1651 километр.

Из интересного в оснащении заявлена интеллектуальная подвеска: она сканирует покрытие впереди и сама корректирует настройки. Еще есть автоматическая парковка, причем маневрами можно управлять дистанционно.

Салон – шестиместный, три ряда в конфигурации 2+2+2. На втором ряду стоят капитанские кресла, причем правое пассажирское получило функцию «нулевая гравитация». Кресла первого и второго рядов дополнительно оснащены массажем и вентиляцией.

Внутри – два дисплея диагональю 15,6 дюйма каждый, потолочный экран на 21,4 дюйма для пассажиров сзади и аудиосистема с 27 динамиками, которая способна создать отдельные аудиозоны для каждого места.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о возможностях нового кроссовера Lynk & Co.

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