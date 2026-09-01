Каждый второй британский водитель готов присмотреться к китайскому авто

Опрос Carwow: 49% британских водителей рассматривают покупку китайского авто

Свежее исследование портала Carwow показало: 49% автомобилистов Великобритании рассматривают для себя покупку китайской машины. Практически каждый второй водитель в стране уже не против такого варианта. Это почти вдвое больше, чем три года назад, когда показатель составлял лишь 24%.

Так, за первые семь месяцев 2026 года запросы на китайские модели выросли на 119% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В первой половине 2026 года бренды из КНР получили 30% лидов, что вдвое больше, чем в 2025 году. Основными причинами интереса стали соотношение цены и качества (42%) и ожидаемые скидки (24%).

За последний год значительно выросла узнаваемость таких брендов, как Jaecoo (с 46% до 69%), Chery (с 16% до 50%) и Omoda (с 42% до 57%). BYD остается самым узнаваемым китайским автопроизводителем в Великобритании: 71% опрошенных знают этот бренд.

Количество китайских марок в Великобритании продолжает расти. В 2023 году BYD начала продажи модели Atto 3, а Chery, Omoda и Xpeng расширили свое присутствие. MG, принадлежащая SAIC, уже хорошо зарекомендовала себя: MG4 стал вторым по популярности полностью электрическим автомобилем в Великобритании в 2023 году. Великобритания не вводила компенсационные пошлины на китайские электромобили, в отличие от ЕС, который ввел пошлины в октябре 2024 года. По мнению специалистов портала CarNewsChina, это может способствовать росту китайского автопрома в стране.

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