Lexus выпустил обновленную версию своего 13-летнего седана ограниченным тиражом

Lexus представил специальную версию седана IS Special Appearance Package

Спустя 13 лет после дебюта нынешнего поколения Lexus IS японцы наконец подготовили для него специальную версию – Special Appearance Package.

Тираж ограничат 350 экземплярами. Цены объявят позже, когда седан появится в дилерских центрах.

Снаружи машину выдают темно-зеленая окраска кузова и 19-дюймовые кованые диски. Внутри – черная кожа с зеленой строчкой, дополненная вставками из матового хрома.

Спецверсия получила адаптивную подвеску с несколькими автоматическими режимами и дифференциал повышенного трения.

Помощник в пробках, ассистент смены полосы и предупреждение аварий при движении задним ходом – стандартный набор электроники. Трансмиссия, кстати, тоже умеет переключать режимы: от стандартного до спортивного.

Дополнительно покупателям доступны электрический люк, камеры панорамного вида, электрошторка, стереосистема Mark Levinson и светодиодная оптика.

Под капотом – 3,5-литровый атмосферный двигатель, развивающий до 311 л.с. В базе он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, а в качестве опции доступны полный привод и 6-диапазонная АКПП.

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