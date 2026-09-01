Редкий Гелендваген выставили на продажу: что в нем особенного и сколько просят?

RM Sotheby's продаст один из 99 Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Всего 200 километров на одометре – таким пробегом может похвастаться редчайший Mercedes- Maybach G 650 Landaulet, который вскоре уйдет с молотка на аукционе RM Sotheby's. Эта роскошная версия легендарного Гелендвагена с мягким верхом над задней частью кузова выпускалась тиражом всего 99 экземпляров, так что каждый из них – настоящая находка для коллекционера.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Экземпляр, выставленный на торги, был заказан бельгийским покупателем и собран в сентябре 2017 года. Кузов окрашен в белый, а тканевая крыша и кожаная отделка салона выполнены в бежевых тонах. Дополняют картину хромированные элементы экстерьера, красные тормозные суппорты, 22-дюймовые полированные диски и карбоновые накладки на арках колес.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Под капотом скрывается 6,0-литровый битурбированный V12 от AMG, развивающий 621 лошадиную силу. В паре с ним работает 7-ступенчатый автомат. База – G 500 4x4² с портальными мостами и тремя блокировками дифференциалов. Благодаря такой конструкции дорожный просвет достигает внушительных 450 мм.

Задние пассажиры здесь устроены с особым комфортом: кресла позаимствованы у S-класса, они оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. Имеются и откидные столики, а от водителя заднюю часть салона отделяет стеклянная перегородка. Аудиосистема – Harman Kardon.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Организаторы оценили этот практически не бывший в эксплуатации автомобиль в $694-810 тысяч, что эквивалентно 59,4-69,3 миллиона рублей. Торги пройдут с 8 по 16 сентября 2026 года.

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