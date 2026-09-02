Россияне взяли почти 1 трлн рублей автокредитов

НБКИ: объем автокредитов в РФ за 7 месяцев 2026 года вырос на 35,6%

Первые семь месяцев 2026 года принесли российскому автокредитованию заметный рост по сравнению с тем же периодом прошлого года. Покупка машины традиционно относится к дорогим тратам, и многие берут на нее заемные деньги – в сумме почти триллион рублей.

Похоже, без автокредита обойтись сложно. По данным НБКИ, за январь-июль банки выдали автозаймов на 968,8 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее, в 2025-м, аналогичный показатель составлял 714,4 млрд – то есть плюс 35,6%.

Самый большой объем выдач зафиксирован в столице: Москва набрала 92,4 млрд рублей, прибавив 43,4% к прошлому году. Московская область отстает ненамного – 74,6 млрд и рост 29,3%. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (54,2 млрд, +39,3%), четвертое место у Татарстана (45,4 млрд, +29,4%), пятое – у Краснодарского края (40,8 млрд, +14,7%). В десятку также вошли Башкортостан (32,8 млрд, +35,6%), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (31,2 млрд, +29,5%), Свердловская область (29,8 млрд, +37,3%), Челябинская область (26,9 млрд, +38,1%) и Нижегородская область (25,5 млрд, +33%). Из остальных регионов выделяются Ростовская область (25,3 млрд, +26,5%), Самарская область (24,5 млрд, +22,5%), Пермский край (22,8 млрд, +33,5%), Ставропольский край (18,4 млрд, +25,2%) и Воронежская область (16,3 млрд, +40,9%).

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