Volvo закроет шведский офис

Volvo закроет офис в Стокгольме 1 марта 2027 года

Шведский автопроизводитель Volvo закрывает офис в Стокгольме. По информации Reuters, решение принято в рамках плана по сокращению издержек и повышению эффективности работы.

Все функции столичного подразделения будут переданы штаб-квартире в Гетеборге. Сейчас в офисе трудятся 450 человек, но сколько именно из них попадет под сокращение, пока не раскрывается. Закрываемое подразделение специализировалось на разработке ПО, искусственном интеллекте и цифровом обслуживании клиентов, а работу прекратит 1 марта 2027 года.

В Volvo рассчитывают, что концентрация ресурсов на меньшем числе площадок в Швеции уменьшит организационные проблемы, ускорит взаимодействие между отделами и укрепит конкурентоспособность бренда.

Контрольный пакет акций Volvo находится у китайской Geely. В прошлом году компания анонсировала сокращение 3 тыс. рабочих мест – преимущественно офисных сотрудников. Причина – непростая ситуация на автомобильном рынке: спрос ослабевает, а неопределенность растет.

В компании заявили, что закрытие офиса будет проходить в тесном диалоге с сотрудниками и их представителями.

Ранее «За рулем» рассказывал о причинах отказа Honda и Nissan от совместного проекта.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!