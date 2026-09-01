Топливо пониженных стандартов вернули на АЗС. Теперь официально
В России временно ослабили экологические требования к моторному топливу.
С 1 сентября 2026 года и вплоть до конца июня 2027-го автозаправки страны получили право торговать наряду с К5 бензином и дизелем более низких стандартов – от К2, К3, К4 (часто ошибочно говорят Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5).
Раньше такую продукцию разрешалось поставлять только по прямым заводским контрактам с ограничением продаж на АЗС, но теперь ее можно свободно продавать в розницу.
В Министерстве энергетики пояснили, что эта мера вынужденная и временная: она призвана предотвратить перебои с поставками и не дать топливу исчезнуть с заправок.
При этом обещают, что покупателей никто не будет вводить в заблуждение – каждый слот на колонке будет четко маркирован с указанием класса, чтобы водители сами решали, что заливать в бак.
Власти подчеркивают: долгосрочный курс на экологичность нефтепереработки никто не отменяет, но в текущей ситуации приоритетом стала стабильность рынка и доступность горючего для всех.
Ранее «За рулем» рассказывал о нововведениях для водителей с 1 сентября.
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