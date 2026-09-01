Секунда, которая решает все: водителям напомнили о безопасной езде возле школы

Перечислены пять правил безопасного вождения у школ

Утренние часы возле школ – самое настоящее испытание для нервов водителя. Здесь в один клубок сплетаются спешащие родители, непредсказуемые ребятишки и плотный поток машин. Малыш способен выскочить на проезжую часть из-за припаркованного авто, велосипедист – внезапно вильнуть в сторону, а школьный автобус – резко затормозить без видимой причины. В такой обстановке решают не столько водительское мастерство, сколько дисциплина и готовность к любым сюрпризам. Пожалуй, стоит разобрать пять ключевых моментов, на которых держится безопасность.

Пять правил безопасной езды у школы

Прежде всего, сбросьте скорость заранее, еще до приближения к пешеходному переходу. Ограничение скорости тут – не пустая формальность, а тот самый запас времени на реакцию, который критично сокращает тормозной путь. Лишние несколько километров в час вполне могут оказаться фатальными, если на дорогу вдруг ступит ребенок. Причем не стоит слепо полагаться на системы автоторможения: в дождь, туман или сумерках их работа может дать сбой.

Вторая ловушка – остановка вторым рядом. Подобный маневр перекрывает обзор другим водителям и превращает дорогу в смертельную ловушку. Ребенок, выходя из машины, оказывается прямо перед движущимся потоком, а водитель, который объезжает препятствие, просто физически не заметит маленького пешехода. По сути, лучше потратить пару минут на поиск разрешенного места для парковки, чем рисковать чужой жизнью.

Отдельная головная боль – юные велосипедисты и самокатчики. Дети на средствах индивидуальной мобильности ведут себя абсолютно непредсказуемо: могут резко объехать люк или яму, не подав никакого сигнала. При обгоне обязательно оставляйте безопасный боковой интервал, а перед каждым поворотом проверяйте зеркала – велосипедист вполне может приближаться сзади и зависнуть в слепой зоне.

Встретили школьный автобус – приготовьтесь к сюрпризам. Если он остановился, за его кузовом почти наверняка прячутся дети, которые переходят дорогу. Держите увеличенную дистанцию и ни в коем случае не обгоняйте автобус, пока рядом находятся ученики. Любая попытка проскочить здесь может закончиться трагедией.

И наконец, уберите телефон куда подальше, а лучше в бардачок. Даже короткий взгляд на экран лишает вас контроля в самый критичный момент. Громкая музыка и разговоры по громкой связи тоже рассеивают внимание – въезжая в школьную зону, сосредоточьтесь исключительно на дороге.

Главный принцип при движении у школ – всегда ожидать неожиданное. Замедлилась впереди машина? Не пытайтесь ее объехать. Увидели детей на тротуаре? Притормозите заранее. Ведите себя так, словно из-за любого угла может выбежать ребенок. И помните: терпение за рулем в такие минуты гораздо важнее, чем желание сэкономить минуту-другую.

О том, что меняется для водителей с 1 сентября, «За рулем» уже рассказывал.

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