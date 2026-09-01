Пять сигналов, что ваша АКП скоро умрет

Серебряков назвал признаки критического износа АКП: пробуксовка, рывки и утечки масла

Неожиданный отказ автоматической коробки передач почти всегда бьет по бюджету, хотя предпосылки к нему обычно заметны заранее.

Водитель может услышать посторонние звуки, почувствовать рывки при переключениях или увидеть лужицу под машиной – и все это повод скорее идти в сервис. Директор по послепродажному обслуживанию ГК "Автоспеццентр" Игорь Серебряков перечислил ключевые симптомы, которые указывают на критический износ агрегата, пишет Pravda.Ru.

Одним из самых тревожных сигналов эксперт назвал пробуксовку. Обороты мотора растут, а динамика разгона остается вялой либо скорость вовсе не увеличивается. По словам Серебрякова, подобное поведение часто говорит об износе фрикционных дисков или проблемах с гидротрансформатором.

Рывки, толчки и задержки в момент переключения передач – не менее серьезный повод насторожиться. В исправном состоянии АКП работает практически незаметно для пассажиров. Если же переключение сопровождается ударом или паузой, скорее всего, загрязнена рабочая жидкость либо неисправна гидравлика. Правда, даже единичный случай такого поведения лучше не игнорировать.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда коробка самопроизвольно сбрасывает передачу или вовсе не реагирует на команды селектора. Серебряков подчеркивает, что такие отказы – прямой повод для немедленной диагностики, поскольку они сигнализируют о серьезных внутренних повреждениях.

Звуки и запахи, которые нельзя пропустить

Нарастающий гул, вой или металлический скрежет во время движения почти всегда указывают на разрушение подшипников, шестерен или других элементов механической части. Чем дольше ездить с такими симптомами, тем дороже в итоге обойдется восстановление.

Маслянистые пятна красно-коричневого оттенка под днищем автомобиля свидетельствуют об утечке трансмиссионной жидкости. Дополнительный тревожный маркер – стойкий запах гари из моторного отсека: он говорит о перегреве и разрушении фрикционных накладок.

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