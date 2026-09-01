Названы самые экономичные автомобили, официально продающиеся в России

Evolute i-Joy — самый дешевый официально поставляемый электрокар в России

Какой электрокар можно считать самым доступным в России?

Руководитель маркетингового направления АГ «Авилон» Юрий Блинов назвал Evolute i-Joy. Это самый дешевый официально поставляемый электромобиль на российском рынке.

К его преимуществам эксперт относит минимальные траты на техобслуживание, невысокую цену зарядки, госсубсидии при покупке и работающую дилерскую сеть.

Evolute i-Joy

Вторую строчку занимает Evolute i-Space. Этот гибрид особенно хорош для мегаполиса: в городе он позволяет экономить и горючее, и электроэнергию.

Evolute i-Space

Почти вплотную к нему подобрался Tenet T7: российская сборка, официальная сервисная структура, недорогие комплектующие и конкурентная цена делают его привлекательным по полной стоимости владения.

Tenet T7

Замыкают перечень Geely EX5 EM-i и Москвич 3. Первый сочетает скромный аппетит к топливу с возможностью повседневной езды на электричестве, так что расходы на эксплуатацию остаются невысокими.

Geely EX5 EM-i

Москвич 3, в свою очередь, выигрывает по итоговым затратам: доступный ценник, недорогой ремонт, широкая сеть обслуживания и низкая стоимость запчастей.

Москвич 3

Ранее «За рулем» рассказал об экономичном электромобиле дешевле миллиона.

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