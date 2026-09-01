Названы самые экономичные автомобили, официально продающиеся в России
Какой электрокар можно считать самым доступным в России?
Руководитель маркетингового направления АГ «Авилон» Юрий Блинов назвал Evolute i-Joy. Это самый дешевый официально поставляемый электромобиль на российском рынке.
К его преимуществам эксперт относит минимальные траты на техобслуживание, невысокую цену зарядки, госсубсидии при покупке и работающую дилерскую сеть.
Вторую строчку занимает Evolute i-Space. Этот гибрид особенно хорош для мегаполиса: в городе он позволяет экономить и горючее, и электроэнергию.
Почти вплотную к нему подобрался Tenet T7: российская сборка, официальная сервисная структура, недорогие комплектующие и конкурентная цена делают его привлекательным по полной стоимости владения.
Замыкают перечень Geely EX5 EM-i и Москвич 3. Первый сочетает скромный аппетит к топливу с возможностью повседневной езды на электричестве, так что расходы на эксплуатацию остаются невысокими.
Москвич 3, в свою очередь, выигрывает по итоговым затратам: доступный ценник, недорогой ремонт, широкая сеть обслуживания и низкая стоимость запчастей.
Ранее «За рулем» рассказал об экономичном электромобиле дешевле миллиона.
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