Стало известно, какая модель Lada первой получит новые двигатели

На АВТОВАЗе рассказали, какая модель первой получит новые двигатели

В сентябре стартует производство Lada Azimut с новыми двигателями, сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа. Именно этот кроссовер станет первой моделью, которая получит обновленные агрегаты.

Речь идет о двух бензиновых моторах: 1,6 литра (120 л.с., 154 Нм) и 1,8 литра (135 л.с., 154 Нм). Позже такие же двигатели появятся на Lada Granta и Lada Vesta, а пока что приоритет у Azimut.

Оба силовых агрегата прошли модернизацию: конструкторы добавили 37 новых или обновленных деталей. При этом сохранилась «безвтычная» компоновка – в поршнях предусмотрены проточки под полный ход клапана, так что даже в аварийной ситуации контакт клапана с поршнем исключен.

Продажи Azimut начнутся до конца года. Ранее АВТОВАЗ заявлял, что до конца 2026-го выпустит несколько тысяч товарных кроссоверов. Производственный план модели на 2027 год – 20 тысяч автомобилей.

Ранее «За рулем» рассказывал, сколько будет стоить другой новый кроссовер и чем он удивит.

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