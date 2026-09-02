Насколько вырастет локализация легковых машин в России к 2030 году

Мантуров: к 2030 году российский автопром станет на 80% технологически независимым

До 80% – такой ориентир по технологической независимости легковых автомобилей озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров. Свой прогноз он представил на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В основе плана – обновленная стратегия развития автопрома до 2035 года. По ней уже к 2030-му технологическая независимость легковых машин должна достигнуть тех самых 80%. Для легкого коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов планка еще выше: там рассчитывают на 90%.

Причем достичь таких цифр предполагается за счет сквозной унификации. Проще говоря, разные модели должны использовать общие узлы и решения, а по возможности – и автомобили разных производителей. Все это, по словам Мантурова, обязано опираться на суверенную технологическую базу.

Ключевая ставка – на контроль за разработками. Российские компании, по словам вице- премьера, должны держать под контролем ключевые разработки и конструкторскую документацию, развивать собственные инжиниринговые центры и уметь самостоятельно обновлять платформы и компонентные решения. Именно такой подход и должен обеспечить отрасли независимость.

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