Tenet T8: цифры, факты и технологии калужского SUV

Кроссовер Tenet отмечает год на рынке: комфорт, оснащение и 8 факторов успеха

Ровно год назад, 1 сентября 2025 года, в Калужской области стартовало производство флагманского кроссовера Tenet T8.

За это время модель не просто закрепилась на рынке, а вошла в топ-5 самых востребованных автомобилей в классе SUV-D. В честь первой годовщины собрали восемь интересных фактов об этом автомобиле.

Tenet T8

Первый факт – универсальность компоновки. Tenet T8 предлагается как в семиместном исполнении с трансформируемым третьим рядом сидений, так и в пятиместном варианте, где багажник достигает внушительных 1930 литров при сложенном заднем диване. Это позволяет одинаково комфортно перевозить как большую семью, так и крупногабаритные грузы.

Второй факт – экономичные и проверенные двигатели. Помимо полноприводной версии с 197-сильным мотором, на рынок вышла переднеприводная модификация мощностью 186 л.с., которая сделала модель более доступной. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,7 литра на 100 км для переднего привода и 8,8 литра – для полного.

Третий факт – богатое базовое оснащение. Даже в начальной комплектации «Актив» кроссовер получает 15,6-дюймовый экран мультимедиа, панорамную систему кругового обзора 540°, двухзонный климат-контроль и шесть подушек безопасности. В топ-версиях добавляются вентиляция сидений, панорамная крыша, ассистенты ADAS и беспроводная зарядка.

Четвертый факт – возможность буксировки прицепа. Tenet T8 имеет официальное одобрение на установку тягово-сцепного устройства, что позволяет перевозить прицеп массой до 750 кг. Это существенно расширяет сценарии использования автомобиля в путешествиях и загородных поездках.

Пятый факт – высокий уровень безопасности. В зависимости от комплектации количество подушек безопасности варьируется от 6 до 9, а в версии «Ультра» добавляется коленная подушка для водителя. Система кругового обзора, датчики парковки, мониторинг давления в шинах и электронные ассистенты стабилизации входят в стандартный набор.

Шестой факт – продолжительная гарантийная поддержка. Суммарный период технической поддержки составляет 5 лет или 150 000 км пробега, что включает 3 года заводской гарантии и 2 года дополнительного сервисного покрытия.

Седьмой факт – цифровизация сервиса. Tenet стал первым российским автопроизводителем, внедрившим обязательную видеофиксацию ремонтных работ. Клиент получает видеоотчет с комментариями мастера прямо в процессе обслуживания. А мобильное приложение позволяет удаленно управлять функциями авто, записываться на техобслуживание и хранить электронную историю ремонтов.

Восьмой факт – адаптация к российским условиям. Полный зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя. Кузов и днище проходят специальную антикоррозийную и антигравийную обработку, что повышает устойчивость к реагентам и перепадам температур.

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