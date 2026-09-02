Покажут через год и уже назвали цену: что известно о новом турецком кроссовере

Togg представил кроссовер T6X: он появится в 2027 году с ценой 2,3 млн рублей

Третьим кроссовером в гамме Togg станет T6X – его председатель правления марки показал в интервью турецкому агентству Anadolu Ajansi. Пока это концепт, но серийный вариант обещают представить уже в середине 2027 года. По сути, до премьеры осталось сравнительно немного, поэтому радикальных изменений в дизайне ждать не стоит – тем более что стилистически новинка очевидно перекликается с T10X и T10F.

Концепт Togg T6X

Цену, кстати, тоже назвали: примерно 1,3 млн турецких лир, или около 2,3 млн рублей по актуальному курсу. Правда, кузов концепта теоретически еще может быть переработан, хотя турецкая компания вряд ли пойдет на серьезные правки – сроки поджимают.

Если говорить о позиционировании, то T6X окажется компактным городским автомобилем. Из-за такой концепции он, скорее всего, получит аккумулятор небольшой емкости – больших запасов хода от него ждать не приходится. На деле это логичный шаг: машина явно рассчитана на повседневные поездки по мегаполису.

Технические детали Togg пока держит в секрете. Зато известно: появление T6X должно помочь компании нарастить ежегодный выпуск до 150 000 автомобилей. Как и остальные модели бренда, новинка нацелена на внутренний турецкий рынок.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о ценах на электрический кроссовер.

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