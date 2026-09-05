Россияне снова хотят Toyota и BMW: дилеры назвали причины

Дилеры зафиксировали рост спроса на новые Toyota, Mazda, BMW из Китая

Российские дилеры заметили неожиданную тенденцию: покупатели снова активно интересуются новыми легковыми автомобилями брендов, ушедших из страны. В числе фаворитов – Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi. Об этом «Ъ» рассказали опрошенные участники отрасли.

Поставки таких машин идут преимущественно из Китая. Более того, большая часть новых автомобилей глобальных марок, зарегистрированных в России за семь месяцев, произведена именно на китайских заводах.

Чем объясняется такой всплеск? Прежде всего усталостью от ограниченного ассортимента на локальном рынке – выбор в салонах стал заметно скуднее. Не обошлось и без экономических факторов: сыграло роль укрепление рубля, а также скидки, которые появляются из-за избыточных складских запасов в КНР.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов поясняет, что Китай одновременно выступает и производственным центром для глобальных автоконцернов, и основным источником автомобилей для российского альтернативного импорта. Около 66% новых автомобилей глобальных брендов, зарегистрированных в России за семь месяцев, собраны в Китае, добавляет гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов. Через Киргизию и Казахстан идет перераспределение европейского стока, продолжает топ-менеджер, из ОАЭ везут американский премиум (Cadillac, Chevrolet) и редкие комплектации.

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