Lexus представил обновленную версию популярного кроссовера: особенности модели

Lexus представил обновленный кроссовер NX в четырех версиях, мощность до 326 сил

Lexus анонсировал рестайлинговую версию своего бестселлера NX. До покупателей такие машины доберутся лишь в конце 2026 года.

С момента дебюта в 2014 году NX разошелся тиражом около 1,9 млн экземпляров более чем в 90 странах – такие данные компания приводит на конец июля 2026 года. По сути, это одна из главных моделей бренда в глобальной линейке.

Новинка доступна в четырех версиях. Подключаемый гибрид 450h+ оснащается 2,5-литровым двигателем и полным приводом: суммарная отдача – 326 л.с., разгон до «сотни» – 6 секунд, а запас хода на электротяге достигает более 100 км по циклу WLTP, более 140 км по WLTC и более 40 миль по EPA. Гибрид 350h тоже 2,5-литровый и полноприводный, но выдает 245 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды. Переднеприводная версия 300h с тем же двигателем развивает 197 л.с. – на разгон у нее уходит 9,2 секунды. Наконец, четвертая модификация – это обычный бензиновый агрегат: двухлитровая «четверка» мощностью 150 л.с., которая передает тягу на передние колеса.

Все версии – с бесступенчатым вариатором. В основе обновленного NX лежит гибридная система нового поколения: ключевая деталь – интегрированный блок e-Axle, объединяющий трансмиссию, электромотор и управление мощностью в компактный модуль.

Для подключаемого гибрида инженеры разработали новую литий-ионную батарею. Мощность выросла на 8%, емкость – на 30% (правда, для Северной Америки прирост емкости всего 8%). Появилась поддержка быстрой зарядки, а крышка зарядного порта теперь открывается с электроприводом.

Система полного привода E-Four тоже переработана. Раньше задний электромотор подключался только при разгоне и в поворотах, теперь он работает постоянно – в том числе при движении по прямой, что улучшает сцепление на скользком покрытии.

Дизайн и салон

Внешность изменилась точечно: вместо хрома появились черные элементы, а светотехника новая – спереди двухлинейная оптика со встроенными поворотниками и дневными ходовыми огнями, сзади – двойные L-образные фонари, которые Lexus использует впервые.

Внутри – горизонтально выстроенная приборная панель: 12,3-дюймовая цифровая «приборка» и 14-дюймовый тачскрин мультимедиа стоят на одном уровне. Рулевое колесо получило новый дизайн и полупрозрачные переключатели. Для версий с аудиосистемой Mark Levinson предусмотрены перфорированные металлические сетки динамиков с подсветкой.

Впервые для NX появилась система Sensory Concierge («сенсорный консьерж»), объединяющая подсветку, музыку, климат-контроль, подогрев сидений и ароматизацию воздуха. В отсеке в бардачке можно установить один из пяти ароматов – каждый сопровождается своим мультимедийным контентом: меняется оформление экрана, звук и подсветка.

Среди новых вариантов отделки – материал Forged Bamboo («кованый бамбук»), который на 55% состоит из биоматериалов.

Системы безопасности

Безопасности в Lexus уделили особое внимание. Обновленный комплекс Lexus Safety System+ получил расширенное поле обзора и увеличенную дальность обнаружения объектов, а адаптивный круиз-контроль теперь раньше начинает замедление при приближении к впереди идущему автомобилю.

Появились функции, использующие картографические данные: автомобиль заранее сбрасывает скорость перед знаками «Стоп», перекрестками, кольцевыми развязками и пунктами оплаты дорог.

Система контроля слепых зон дополнительно научилась распознавать велосипеды и мотоциклы, панорамный монитор получил 3D-режим. Функции удержания в полосе и экстренного торможения работают даже при буксировке прицепа, а зона действия монитора слепых зон расширена с его учетом.

Ранее «За рулем» рассказал, как преобразился другой популярный кроссовер.

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