Российских водителей предупредили об опасностях осенней дороги

В осенние дожди протектор шин должен быть глубиной не менее 4 мм

До первых осенних ливней еще есть время, чтобы подготовить машину к непогоде. Главный объект внимания – шины. Специалисты напоминают: протектор должен быть не менее 4 мм глубиной. Если он меньше, колеса не справляются с отводом воды из-под себя. Образуется водяной клин, приподнимающий автомобиль, – тот самый эффект аквапланирования. При износе до 1,6 мм машина теряет управляемость уже на скорости 75 км/ч.

Попав в глубокую лужу, главное – не дергать руль. Колеса должны оставаться прямыми, без резких поворотов и маневров. Держите рулевое колесо крепче: при слабом захвате его может выбить. Плавно сбрасывайте скорость и постоянно подруливайте, чтобы не уйти с траектории. Критическая отметка – 75-80 км/ч, на ней ситуация может стать опасной.

Следите и за прогнозом погоды. Самые коварные – первые дожди после засушливой погоды. На сухом асфальте накапливается пыль, маслянистые частицы, мелкий мусор. При намокании они образуют скользкую пленку, из-за которой сцепление с дорогой заметно ухудшается. Похожий эффект дает и мокрая листва.

С наступлением осени не лишним будет заглянуть в автосервис. Специалисты рекомендуют провести полную диагностику: проверить тормозную систему, подвеску, уровень и качество технических жидкостей. Также стоит осмотреть все световые приборы – фары, противотуманки, стоп-сигналы, поворотники, аварийную сигнализацию. В первую очередь нужно убедиться, что исправны системы, отвечающие за безопасность.

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