Как продлить ресурс механической коробки передач? Советы экспертов

Езда «внатяг» — одна из самых частых причин преждевременной кончины «механики»

Ресурс механической коробки передач не определяется какой-то одной цифрой. На деле срок службы механики зависит от множества вещей: стиль вождения, условия эксплуатации, конструкция самого агрегата, мощность мотора и масса автомобиля. Причем главными врагами трансмиссии специалисты считают неумелую работу со сцеплением и рычагом, бесконечные пробки, бездорожье, горы и буксировку прицепов.

Чтобы коробка прослужила дольше, не стоит бросать педаль сцепления и включать передачу, не выжав ее до упора. Еще одна вредная привычка – езда «внатяг», когда мотор раскручивается с низких оборотов под нагрузкой. Это, пожалуй, одна из самых частых причин преждевременной кончины агрегата.

В холодную погоду коробку обязательно прогревают. Зимой не паркуйтесь на передаче – это частая ошибка. Плюс регулярно контролируйте уровень и состояние трансмиссионного масла. А если характер езды далек от спокойного, избегайте резких стартов, пробуксовок и частых переключений на высоких оборотах.

Важен и регламент обслуживания. Многие производители предписывают менять масло в механике профилактически – каждые 60-100 тысяч километров. И здесь критично выбрать правильную смазку: нужную вязкость и допуск.

Понять, что ремонт уже близко, можно по поведению коробки. Насторожить должны гул на нейтральной передаче, исчезающий при выжимании сцепления, – это часто износ подшипника первичного вала. Металлический хруст или скрежет при переключении говорит о проблемах с синхронизаторами. Тугой ход рычага тоже не сулит ничего хорошего. А если передача выключается самопроизвольно, рычаг сам уходит в нейтраль, – медлить нельзя.

Правда, не всякий гул или вибрация относятся именно к коробке. Источником может быть сцепление, приводы или опоры двигателя. Поэтому при первых подозрениях лучше не гадать, а отправиться в сервис на точную диагностику.

О том, как распознать скорую гибель автоматической коробки, «За рулем» уже рассказывал.

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