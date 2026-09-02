Nissan разрабатывает достойного конкурента китайским «бюджетникам»: подробности

Прототип хэтчбека Nissan Wave 2027 для Европы замечен на тестах

Прототип Nissan Wave, который компания готовит к 2027 году, заметили на дорожных испытаниях. Машина плотно закутана в камуфляж, так что рассмотреть ее целиком не получится. Зато уже понятно, что японцы возвращаются в А-сегмент – класс малолитражек, из которого они ушли из Европы более десяти лет назад.

Прототип Nissan Wave

Что касается дизайна, то в нем угадывается стилистика Micra. Спереди бросаются в глаза крупная оптика и широкий воздухозаборник, решетка которого набрана из мелких квадратов. Сзади – компактные фонари, а лобовое стекло сделали очень большим.

Прототип Nissan Wave

В техническом плане Wave наверняка построят на платформе AmpR Small – той самой, что лежит в основе Renault Twingo. Отсюда логично предположить, что новинка унаследует и силовую установку: электромотор мощностью 82 л.с. и аккумулятор на 27,5 кВт·ч. С такими батареями запас хода составит около 250 км.

Главная фишка будущего хэтчбека – цена. Nissan метит в сегмент до 20 000 евро, что сделает Wave прямым соперником Leapmotor T03, одного из самых дешевых электрокаров на рынке. Серийное производство начнется на европейском заводе в 2027 году, и тогда же модель появится у дилеров.

Прототип Nissan Wave

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