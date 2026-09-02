Сколько стоит привезти в Россию машину с японского аукциона

Поставщик авто с японских аукционов раскрыл цену ввоза машины в РФ

На японских автомобильных аукционах реально найти лоты всего за ¥18-20 тыс. – по текущему курсу это около 12 тыс. рублей. Правда, вывезти такую машину из Японии и легально поставить на учет в России за эти деньги не выйдет: логистика, импортная пошлина и утилизационный сбор капитально умножают цену.

О нюансах подобных сделок рассказал глава компании Carwin Дмитрий Забора. «Есть машины, которые стоят 15−20 лет. Большой пробег, низкая ликвидность, ржавые. Реально они стоят на опционах до ¥18−20 тыс. – это, грубо говоря, 12 тыс. руб.», – пояснил он, имея в виду самые дешевые лоты. И сразу предупредил: итоговая сумма окажется куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Пока автомобиль находится в Японии, расходы на него достигают порядка ¥200 тыс., что примерно равно 100 тыс. рублей. А после отправки в РФ к этому добавляются обязательные платежи: сама пошлина, аренда таможенного склада и услуги брокера. Только склад с брокером, по оценке Заборы, потянут на 70-80 тыс. рублей сверху.

Самой затратной статьей предприниматель считает именно пошлину. «Самое интересное – это таможенная пошлина», – подчеркнул он в разговоре. Чтобы стало понятнее, Забора привел конкретный пример: за Toyota Corolla 2022 года с двигателем объемом 1,5 л сбор составит 250 тыс. рублей, с мотором 1,8 л – 450 тыс. рублей. Если же машина «свежая», пошлина, по его словам, будет «в два раза больше» – 480 тыс. рублей за Corolla с 1,8 л.

Несмотря на все расходы, спрос на ввозимые иномарки не падает. По итогам июля объем ввоза автомобилей в Россию подскочил на 57% – до 44,4 тыс. единиц. Около половины таких поставок обеспечил параллельный импорт.

Почему за 500 тысяч рублей автомобиль в России ждать не стоит, «За рулем» уже объяснял.