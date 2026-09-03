Старая резина — скрытая угроза: как проверить год выпуска шины при покупке

Шины старше 10 лет нельзя использовать, даже если они не эксплуатировались

Покрышки, которые выглядят как новые, вовсе не обязательно остаются безопасными. Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков напомнил, что возраст резины играет не меньшую роль, чем состояние протектора. Дело в том, что со временем смесь становится жестче, ее эластичность и устойчивость к температурам снижаются. Из-за этого ухудшаются сцепление с дорогой и плавность хода, а шум при движении увеличивается.

Большинство производителей ориентируются на пятилетний срок – столько же обычно действует гарантия. На деле у премиальных брендов отдельные модели ходят заметно дольше, но лишь при регулярном осмотре профильным специалистом. А вот покрышки старше десяти лет в эксплуатацию лучше не вводить: износ тут ни при чем, опасна сама структура материала.

Определить возраст легко – на боковине каждой шины в небольшом овале выбиты четыре цифры. Первые две указывают неделю выпуска, вторые – год. Если, например, стоит «2525», значит, шина изготовлена на 25-й неделе 2025 года.

Кстати, пытаться собрать комплект шин с одной и той же датой выпуска бессмысленно. У ведущих производителей технология и свойства сырья строго регламентированы, поэтому разница в несколько недель между шинами комплекта ни на что не повлияет.

При покупке стоит насторожиться, только если возраст покрышек превышает 2-3 года. Особенно это касается зимних фрикционных шин, известных как «липучки», – в них состав смеси критически важен для сцепления на льду. Нужно быть уверенным, что такие шины хранились правильно: при подходящей температуре и влажности, без доступа солнечных лучей. Иначе даже новая резина может потерять свои свойства, заключил специалист.

При покупке недорогого автомобиля проверьте возраст шин, а о том, почему доступных машин становится меньше, «За рулем» уже рассказывал.

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