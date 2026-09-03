Москвич 3 получил российскую систему курсовой устойчивости

Москвич 3 начали оснащать российской системой курсовой устойчивости ESC

ESC относят к числу ключевых элементов активной безопасности. Модуль следит за динамикой движения и помогает сохранить контроль, если под колесами внезапно оказывается лед, покрытие меняется на скользкое или приходится резко маневрировать на повороте. По сути, именно электроника способна поймать машину на грани заноса раньше, чем это сделает водитель.

У разработчиков задача оказалась непростой: весь цикл работ, от первичных тестов и создания калибровок до запуска в серию локализованного блока ESC, специалисты уложили в 25 недель. За это время успели не только настроить алгоритмы, но и проверить их в различных дорожных ситуациях.

Инженеры подгоняли работу системы под параметры кроссовера «Москвич 3». Причем испытания шли в довольно жестких условиях – с крутыми виражами, снежным покрытием, гололедом и резкими переменами сцепления колес с покрытием. Главное внимание уделяли тому, чтобы электроника корректно реагировала как раз в момент, когда асфальт неожиданно становится опасным.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как ведет себя на трассе Москвич М90 .

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