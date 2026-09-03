Новые правила для иностранных фур вводятся в России
Зарубежным перевозчикам с 1 сентября добавили проблем. Компания, за которой числится неоплаченный штраф за проезд по платным дорогам, не сможет ни вывезти грузовик с территории России, ни въехать на нем в страну.
Ограничение закреплено постановлением правительства, о чем сообщает РИА «Новости». Новые правила касаются всех международных автомобильных перевозок через территорию России , в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков.
При наличии задолженности сотрудники таможни оформят решение о запрете въезда или выезда транспортного средства с территории России. Также водителю будет выдано требование о необходимости внесения платы за проезд по платным дорогам.
Ранее «За рулем» уже рассказывал о том, как работают новые дорожные камеры, отслеживающие нарушения.
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