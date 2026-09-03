В РФ разрешили продажу топлива пониженных экоклассов

Правительство разрешило продавать на АЗС топливо классов К-2, К-3 и К-4

Временное послабление для топливного рынка уже вступило в силу. С 1 сентября 2026 года до конца июня 2027 года на АЗС можно легально продавать топливо экологических классов от Евро-2 до Евро-5, сообщили в Минэнерго.

По сути, мера направлена на стабилизацию рынка внутри страны. Потребители при этом не останутся в неведении: ведомство подчеркивает, что данные об экологическом классе приобретаемого горючего им будут предоставлять в полном объеме.

«Постановление имеет временный характер и является инструментом оперативного реагирования на текущие условия функционирования топливного рынка. Оно позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива», – говорится в сообщении.

До этого кабмин уже сделал похожий шаг: в начале августа разрешил выпуск и продажу бензина К-2, К-3 и К-4, которые соответствуют Евро-2, Евро-3 и Евро-4, до 1 июля 2027 года.

Чтобы разобраться в классах, стоит вспомнить стандарты Евро: они регулируют уровень вредных веществ в выхлопе и моторном топливе. Евро-1 приняли в 1992 году. Евро-2, появившийся в 1995-м, ограничил содержание серы на отметке 500 мг/кг; Евро-3 (2000 год) – 150 мг/кг; Евро-4 (2005 год) – 50 мг/кг; наконец, Евро-5 (2009 год) – 10 мг/кг. Российские К2, К3, К4 и К5 соответствуют этим нормам, причем базовым для страны остается К5.

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