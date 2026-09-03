Начались отгрузки дилерам новых Li Auto L9 Livis: скоро старт продаж

Дилеры Li Auto в России начали получать новые L9 Livis

Комплектация L9 Livis станет первой из поставляемых Sinomach Auto Li, которые уже с завода корректно русифицированы и снабжены сервисами «Яндекса». Эту информацию подтвердили в пресс-службе Sinomach Auto – официального дистрибьютора китайской марки в РФ. Заказы на новый Li Auto L9 для России уже принимаются. Машина будет стоить от 12 690 000 рублей.

Российская версия кроссовера получила европейский зарядный разъем CCS2, навигацию на локальных картах и мультимедийную систему со стриминговыми платформами и приложениями, популярными в РФ.

Габариты автомобиля – 5255 х 2000 х 1810 мм. В движение модель приводит последовательная гибридная установка: 1,5-литровый турбомотор (156 л.с.) трудится в паре с двумя электродвигателями, а суммарная отдача достигает 571 л.с.

Tenet T8 — еще один новый китайский кроссовер в нашей стране, о котором «За рулем» уже рассказал.

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