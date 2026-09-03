Эти иномарки скоро исчезнут из такси в России

Таксопарки назвали автомобили, которые скоро исчезнут из отрасли

В российских такси стремительно редеют ряды привычных иномарок. Корейские, японские и немецкие машины, возившие пассажиров годами, почти выработали ресурс – так считают в Национальной ассоциации таксопарков (НАТ).

Возьмем, к примеру, «Таксиманию». Ее руководитель Георгий Балашов утверждает: Hyundai Solaris, Kia Optima, Skoda Rapid и Volkswagen Polo выбывают из оборота один за другим. А Kia Ceed, Ford Focus и Citroen C4 Picasso, по его словам, уже почти исчезли из таксопарков.

«В ближайшее время отрасли придется окончательно попрощаться с корейскими и немецкими автомобилями, поскольку их производство прекращено. Машины, которые еще продолжают работать в такси, постепенно вырабатывают свой ресурс и выбывают из эксплуатации», – пояснил эксперт.

Похожая картина и в «Такси Ритм». Глава предприятия Руслан Садретдинов напоминает: официальные поставки корейских и немецких авто закончились еще в 2022-м, а основная часть таких машин была куплена в 2020-2021 годах.

«Сейчас им уже по пять-шесть лет, а пробег достигает около 500 тыс. км – сказывается естественный износ», – пояснил он.

Причем и Toyota Camry почти не осталось. Садретдинов связывает это с перебоями поставок, которые начались еще в пандемию, и добавляет, что такие машины, в среднем, заметно старше.

«В ближайшее время из таксопарков окончательно исчезнут Hyundai Sonata и Volkswagen Polo. Кроме того, парки избавляются от китайских JAC J7, которые не оправдали ожиданий в эксплуатации», – заявил он.

Прогнозы на ближайшие годы

Андрей Шепет, возглавляющий таксопарк «Под Садовым», тоже составил антирейтинг. В зоне выбытия, по его мнению, Hyundai Solaris и Sonata, Kia Rio, Optima и K5, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavia, а также Toyota Camry.

Адилет Кыдыралиев из «Снежка» рассуждает в том же ключе: Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz, BMW, Kia, Hyundai и Toyota будут попадаться на дорогах все реже. «С автомобилями не китайских и не российских марок, в целом, уже можно прощаться», – заявил эксперт.

В таксопарке F1rst прогнозируют завершение эпохи Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и Volkswagen Polo в ближайшие два-три года. Дмитрий Назаров уточняет: «Постепенно выбывают старые корейские автомобили, которым уже семь-девять лет: Kia Rio, Hyundai Solaris и в целом все, что приобреталось до 2022 года. В этот же перечень можно отнести Toyota Camry», – также заметил он.

Сокращение парка старых моделей подтверждает и Андрей Капитан из Общественного совета по развитию такси. Он возглавляет комитет по гарантийному обслуживанию автомобилей и называет Ford Galaxy, Focus и Mondeo, Kia Ceed, Nissan Almera, Toyota Corolla среди первых кандидатов на вылет. «Следующими в этой очереди будут Kia Rio, Hyundai Solaris и Kia Optima. Это очень надежные и хорошо зарекомендовавшие себя автомобили, но значительная часть парка уже имеет большой возраст и пробег, поэтому их количество будет постепенно сокращаться», – пояснил он.

Правда, дело не только в возрасте. Капитан говорит, что некоторые модели списывают досрочно из-за низкой надежности, дорогого ремонта, сложностей с запчастями. Среди европейских машин в этот список попадают Citroen Picasso и отдельные модели Peugeot.

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