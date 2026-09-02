Стало известно, при каком доходе банки реально дают деньги на машину

Средний размер автокредита в России снизился до 1,43 млн рублей в апреле 2026 года

Российский авторынок переживает смену эпох: весенний кредитный азарт сменился суровой арифметикой. Кошельки заемщиков тощают на глазах, а банки закручивают гайки настолько, что получить заветные деньги на автомобиль становится все сложнее.

Апрельская статистика, обнародованная аналитиками «Баланс-Платформы» в беседе с Pravda.Ru, зафиксировала заметное охлаждение: средний чек автокредита просел до 1,43 миллиона рублей.

Для сравнения: в марте покупатели смело претендовали на 1,49 миллиона, так что падение составило ощутимые 4%. Выходит, многие пересматривают свои автомобильные амбиции.

Любопытная картина вырисовывается при взгляде на разные сегменты рынка. Сегмент новых машин просел сильнее всего – с январских 1,58 млн до апрельских 1,43 млн рублей. На вторичке обстановка получше: покупатели подержанных авто стабильно оформляют кредиты около 1,44 млн рублей.

Почему банки ужесточили требования

«Банки перешли к стратегии точечной селекции. Фактически, мы наблюдаем выдавливание случайных клиентов из премиальных сегментов в сторону более сдержанных финансовых решений», – констатировал логист по грузоперевозкам и аналитик тарифов Денис Крылов.

Времена, когда кредит одобряли по одному паспорту, миновали. Сегодня, чтобы получить добро на покупку новой машины, придется доказать финансовую состоятельность: требуемый официальный доход составляет от 200 до 250 тысяч рублей ежемесячно.

«Рост требований к доходу – это не прихоть, а прямая защита от просрочек. Банки сейчас как саперы: любая неверная оценка рисков приводит к потере ликвидности», – объяснила специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова .

Стратегия заемщиков

«Сегодняшний заемщик – это человек с калькулятором вместо эмоций. Он внимательно изучает график платежей, потому что любая ошибка в расчетах обернется дорогой потерей актива», – подчеркнула юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Адаптация идет по всем фронтам: кто-то соглашается на более скромные комплектации, кто-то увеличивает первоначальный взнос, чтобы ослабить долговое бремя. Для тех, кто метит на вторичный рынок, планка чуть ниже – от 130 тысяч рублей ежемесячного дохода, но и здесь расслабляться не приходится. Ставки ползут вниз, зато требования к стабильности заработка растут, так что «легкие» деньги с рынка испарились окончательно.

По сути, удлинение срока кредитования остается едва ли не единственным рычагом для снижения ежемесячного платежа.

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