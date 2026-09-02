Маркетплейсы – не лучший канал для продажи запчастей

Так считает Алексей Вишневецкий, коммерческий директор компании «Авто-Евро», которая специализируется на оптовых поставках автокомпонентов для грузовых и легковых автомобилей.

Алексей Вишневецкий, коммерческий директор компании «Авто-Евро»:

– Мы не используем маркетплейсы как отдельный канал сбыта в противовес классическому. В отличие от многих коллег, мы быстро обнаружили, что давление маркетплейсов по комиссиям и дополнительным расходам очень велико. Эффективность этого канала для классического B2B-дистрибьютора довольно низкая. Поэтому на сегодняшний день мы не фокусируемся на маркетплейсах.

По его словам, продавать запчасти в сервисы и специализированный офлайн-магазины гораздо выгоднее. И сегодня доля продаж через маркетплейсы у компании «Авто-Евро» не превышает 5-6%. С другой стороны, представленность на маркетплейсах позволяет предлагать товар потребителям в регионах, где у компаний нет физического присутствия.