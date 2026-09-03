Названо главное условие для снижения цен на машины в России осенью

Эксперт Самородов: осеннее оживление российского авторынка зависит от спроса

Осенью российский авторынок вполне может оживиться – такой прогноз дал специалист Артем Самородов. Если сценарий сработает, большинство участников рынка, по его словам, будут готовы увеличить скидки и предложить специальные условия.

Правда, гарантий такого развития событий нет. Исход будет определять динамика факторов, влияющих на отрасль.

Противоположный сценарий тоже исключать нельзя. Он станет реален, если валютные курсы продолжат расти.

При прочих равных специалист отдал бы предпочтение российским компаниям, которые собирают автомобили, еще недавно числившиеся китайскими.

Ранее «За рулем» рассказывал, как правительство хочет сделать российские автомобили доступнее.

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