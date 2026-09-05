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Более 200 раритетных Honda стоят в открытом поле, но они не бесхозные

Канзасская «ферма CRX»: 275 старых Honda — от CRX до Integra и Prelude

В самом сердце Канзаса (США) расположилась необычная «ферма», которая для одних – просто поле старых машин, а для других – настоящая сокровищница.

Джереми Фриман собрал коллекцию из 275 автомобилей Honda, и это не просто ржавый хлам: здесь есть все – от культовых CRX до Integra, Prelude, Civic и даже редких универсалов EF, которые уже почти не встретить на дорогах.

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Более 200 раритетных Honda стоят в открытом поле, но они не бесхозные

Хотя владелец называет свое хозяйство «CRX Farm», на самом деле ассортимент гораздо шире. На площадке можно найти 67 хэтчбеков CRX второго поколения, 20 – первого, 29 моделей Del Sol, а также множество Accord, несколько Acura RSX и даже вполне практичные CR-V, Element или Odyssey. Но главное здесь не целые машины, а запчасти. Фриман редко продает автомобили целиком – он предпочитает разбирать их на детали, потому что именно в них настоящая ценность.

История этого бизнеса началась больше десяти лет назад, когда Джереми искал экономичное авто для долгих поездок на работу. Его выбор пал на CRX HF. Машина требовала ремонта, и Фриман приобрел донора. Продавая запчасти с него, он с удивлением обнаружил, что заработал больше, чем потратил на покупку. Так случайное увлечение превратилось в дело жизни.

Более 200 раритетных Honda стоят в открытом поле, но они не бесхозные

Сам Джереми признается: он не профессиональный механик и если бы не это увлечение, работал бы медбратом. Однако его подход к делу - доказывает обратное. Он как продает детали, так и скупает старые автомобили.

Если машина на ходу и с чистыми документами, она остается целой. Остальные идут под разбор, чтобы дать вторую жизнь другим Honda.

Для фанатов раритетных "японок" это место – почти паломнический пункт. Что касается запчастей, Джереми отправляет посылки по всему миру.

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Источник:  The Drive
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