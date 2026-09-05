Более 200 раритетных Honda стоят в открытом поле, но они не бесхозные

Канзасская «ферма CRX»: 275 старых Honda — от CRX до Integra и Prelude

В самом сердце Канзаса (США) расположилась необычная «ферма», которая для одних – просто поле старых машин, а для других – настоящая сокровищница.

Джереми Фриман собрал коллекцию из 275 автомобилей Honda, и это не просто ржавый хлам: здесь есть все – от культовых CRX до Integra, Prelude, Civic и даже редких универсалов EF, которые уже почти не встретить на дорогах.

Хотя владелец называет свое хозяйство «CRX Farm», на самом деле ассортимент гораздо шире. На площадке можно найти 67 хэтчбеков CRX второго поколения, 20 – первого, 29 моделей Del Sol, а также множество Accord, несколько Acura RSX и даже вполне практичные CR-V, Element или Odyssey. Но главное здесь не целые машины, а запчасти. Фриман редко продает автомобили целиком – он предпочитает разбирать их на детали, потому что именно в них настоящая ценность.

История этого бизнеса началась больше десяти лет назад, когда Джереми искал экономичное авто для долгих поездок на работу. Его выбор пал на CRX HF. Машина требовала ремонта, и Фриман приобрел донора. Продавая запчасти с него, он с удивлением обнаружил, что заработал больше, чем потратил на покупку. Так случайное увлечение превратилось в дело жизни.

Сам Джереми признается: он не профессиональный механик и если бы не это увлечение, работал бы медбратом. Однако его подход к делу - доказывает обратное. Он как продает детали, так и скупает старые автомобили.

Если машина на ходу и с чистыми документами, она остается целой. Остальные идут под разбор, чтобы дать вторую жизнь другим Honda.

Для фанатов раритетных "японок" это место – почти паломнический пункт. Что касается запчастей, Джереми отправляет посылки по всему миру.

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