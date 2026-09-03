В России представили моторное масло с учетом новых реалий топливного рынка

SINTEC Lubricants разработал новую линейку синтетических масел SINTEC Multi Fuel 7000 5W-40

Российский производитель SINTEC Lubricants выпустил на рынок полностью синтетическое моторное масло SINTEC Multi Fuel 7000. При его создании инженеры ориентировались на актуальные сегодня условия эксплуатации, включая качество топлива, которое далеко не всегда соответствует ожиданиям автовладельцев.

Одно из технических новшеств продукта – повышенный щелочной запас, на 35% выше стандартных для рынка моторных масел показателей. Благодаря ему мотор дольше остается чистым и защищенным, даже если в бак попал бензин Евро-3 или другие продукты с пониженным экологическим классом и с высокой долей серы.

Щелочное число продукта достигает 13,5-14,0 мг КОН/г, тогда как минимальный порог по стандарту ACEA A3/B4 составляет 10,0 мг КОН/г.

Роман Сокуев, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants :

– Резерв щелочного числа критически важен, поскольку в процессе сгорания некачественного топлива, особенно с примесями серы, образуются кислотные соединения, которые агрессивно воздействуют на масляную пленку и металл цилиндропоршневой группы. Повышенная щелочность позволяет маслу эффективно нейтрализовать эти продукты окисления, не позволяя им выпадать в виде лаковых отложений на поршнях, кольцах и клапанах. Дополнительно в случае газовых двигателей состав противостоит нитрованию — процессу, который ухудшает вязкостные свойства масла и сокращает ресурс уплотнительных элементов.

Причем инженеры SINTEC заложили щелочной запас на весь межсервисный интервал, а не только на первые километры. Спустя несколько тысяч км масло будет по-прежнему способно гасить кислотность и беречь детали от износа, тогда как обычные продукты с щелочным числом на минимальной границе к середине интервала уже не справляются с нейтрализацией кислот. Так что Multi Fuel 7000 решает сразу две задачи: не дает нагару образовываться на бензине и дизеле и компенсирует тепловую с химической нагрузкой, типичную для газовых моторов.

В продажу новинка поступила в вязкости 5W-40. Масло рассчитано сразу на три типа двигателей: бензиновые, дизельные и агрегаты с ГБО. Производитель особенно рекомендует ее таксопаркам, логистическим компаниям и частным перевозчикам, которые хотят уберечь двигатель от сюрпризов на АЗС и при этом не переплачивать за узкоспециализированные масла.

Ранее в Sintec Lubricants сообщали о доработке функционала рекомендательной системы на сайте, позволяющей в точности подбирать смазочные материалы и другие технические жидкости по госномеру и фотографии автомобиля.