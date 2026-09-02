К началу учебного года: Россия выпустила новый школьный автобус

Компания «СТТ» объявила старт продаж школьного автобуса на базе Citymax 8

Специальная версия модели Citymax 8 стартовала в продажах – в День знаний новый школьный автобус стал доступен для заказа.

В этой версии стандартный Citymax 8, автобус среднего класса категории М3, специально оборудовали для перевозки детей: в комплектацию вошли сиденья с четырехточечными ремнями безопасности, два места для сопровождающих, ограничитель максимальной скорости, проблесковые маячки, тахограф, транспортное говорящее оборудование (микрофон, усилитель, динамики) и информационные обозначения перевозки детей.

Кроме того, предусмотрены система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова, сигнализация при движении задним ходом и блокировка заднего хода при открытой двери, а также средства пожаротушения, аптечки и аварийный инвентарь.

Стандартные функции Citymax 8 тоже на месте: светодиодная оптика, дисковые тормоза всех колес, пневмоподвеска с компенсацией загрузки, системы ABS и ASR (противобукс), горный тормоз, система отопления салона и предпусковой подогреватель.

Ранее «За рулем» рассказал, как Citymax 8 запускался в производство – эту модель делает ПАЗ.