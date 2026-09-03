Daihatsu Tanto получил спортивную версию с улучшенной безопасностью

Daihatsu представил обновленный кей-кар Tanto 2026 модельного года

Daihatsu официально показала обновленный кей-кар Tanto 2026 модельного года. Главные точки притяжения – спецверсия Daily Tool с черным декором и переработанный комплекс Smart Assist, отвечающий за активную безопасность.

За основу Daily Tool взята комплектация X, поэтому внешность у машины узнаваемая: глянцевые черные зеркала, темные дверные ручки и 14-дюймовые легкосплавные диски. Тем, кому этого мало, предложен опциональный пакет Daily Tool Style с боковыми наклейками, черной отделкой противотуманок и задней двери, плюс специальные эмблемы.

Такой же темный антураж при желании появится у Tanto FunCross – для него предназначен пакет Urban Tough Style. Впрочем, куда любопытнее изменения, скрытые от глаз водителя.

Smart Assist научился лучше предвидеть опасность. Расширенное автономное экстренное торможение распознает велосипедистов, которые пересекают дорогу, а еще умеет замечать встречный транспорт и пешеходов при поворотах на перекрестках. Порог срабатывания для пешеходов вырос с 60 до 80 км/ч; плюс изменен алгоритм удержания в полосе, чтобы уменьшить раскачивание кузова.

По технике ничего не поменялось. Под капотом живет трехцилиндровый мотор объемом 660 кубических сантиметров: атмосферный вариант выдает 52 силы, турбированный – 64. С любым из них работает бесступенчатый вариатор, а привод – передний либо полный.

В Японии продажи стартовали: Daily Tool X оценивается минимум в 1 661 000 иен, что равняется примерно 10 400 долларов или около 902 тысяч рублей по текущему курсу. Полноприводной X Turbo Daily Tool 4WD дороже – 1 947 000 иен, то есть около 12 200 долларов (примерно 1,058 млн рублей).

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