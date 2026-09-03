На какие машины обратить внимание этой осенью

Эксперт Самородов назвал условие для скидок при покупке машин в РФ осенью

Автомобильный эксперт Артем Самородов отмечает, что прогнозировать ситуацию на авторынке осенью крайне сложно из-за неопределенности с ключевыми факторами влияния. По его словам, оживление продаж вовсе не очевидно. «Если повышения спроса не случится, то, скорее всего, большинство игроков будут готовы давать повышенные скидки и предлагать специальные условия», – отметил специалист.

Он добавил, что рост курса валют или возвращение к обсуждению нового утилизационного сбора могут спровоцировать как всплеск продаж, так и повышение цен.

Говоря об отечественных машинах, Самородов заметил, что все российские автомобили довольно хороши, но некоторые излишне дороги. Он рекомендовал обратить внимание на тех производителей, которые собирают автомобили , еще недавно называвшиеся китайскими.

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