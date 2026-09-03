Бензин АИ-92 побил рекорд на бирже: что это значит для водителей

Цена на АИ-92 на бирже в первый день осени обновила рекорд

В первый день осени АИ-92 обновил ценовой рекорд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже: тонна топлива подорожала на 4,36% до 75,477 тысячи рублей, впервые преодолев отметку в 75 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Предыдущий максимум держался с 2025 года – теперь он позади. Зато АИ-95 в эту же торговую сессию заметно подешевел: потери по территориальному индексу европейской части России достигли 5,29%, а цена опустилась до 75,926 тысячи рублей за тонну. Летнее дизельное топливо тоже сбавило обороты – минус 3,2%, до 71,221 тысячи.

После такого разнонаправленного движения обе марки – 92-я и 95-я – оказались почти на одном уровне. Правда, динамика у них разная: первый сорт уверенно растет и обновляет пики, второй корректируется после предыдущего подорожания.

Для водителей сам по себе биржевой рекорд не сигнал к немедленному изменению цен на АЗС. Розница опирается на множество факторов, и один только скачок оптовой стоимости здесь ничего не решает. Хотя при длительном сохранении высоких котировок давление на розничные цены со временем станет ощутимым.

Ранее «За рулем» рассказал о том, почему на заправках разрешили продажу топлива пониженных экоклассов.

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