Запас хода 600 км, броды по 900 мм: что умеет электрический Range Rover

Range Rover Electric 2027 года представлен в Великобритании: от 154 070 фунтов

Новый Range Rover Electric 2027 модельного года представили в Великобритании. Для местного рынка подготовлено семь исполнений, отправная цена – 154 070 фунтов стерлингов. Американская гамма вышла попроще, поэтому младшая версия в США стоит от 138 000 долларов.

По внешности электрический внедорожник почти полностью повторяет бензиновую версию. Чтобы снизить сопротивление воздуха, ему закрыли радиаторную решетку и переработали элементы защиты днища.

Автомобиль построен на платформе MLA-Flex, которая годится и для машин с ДВС, и для электрокаров. В движение его приводят два электромотора суммарной мощностью 550 л.с. (542 л.с. по британской методике). До сотни тяжелый внедорожник разгоняется за 4,5 секунды. Аккумулятор собственной разработки JLR обеспечивает почти 2,9-тонной машине запас хода 600 км.

Снизу стоит пневмоподвеска с изменяемым дорожным просветом. Клиренс электрической версии на 29 мм меньше, чем у бензиновой, зато способность преодолевать броды глубиной 900 миллиметров сохранилась.

Технологии нового Range Rover Electric 2027

В JLR заявляют, что в автомобиле реализовано около 300 запатентованных инженерных решений. Задние колеса здесь умеют подруливать на угол до 7 градусов, система распределения тяги может отправлять на заднюю ось от 0% до 100% момента, а контроль пробуксовки срабатывает в 100 раз быстрее, чем на бензиновой модели. Плюс электроника следит за состоянием батареи по более чем 900 параметрам.

Поставки в Европе стартуют в конце 2026 года. Британия получит электрическую версию одновременно с бензиновыми и гибридными Range Rover.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о большом электрическом внедорожнике Li Auto L9.

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