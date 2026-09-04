Toyota может перевести дизельные Hilux на растительное масло

Toyota может перевести свою популярную модель на новый вид топлива

Toyota совместно с Ampol начала испытания HVO100 – горючего, полностью состоящего из гидроочищенного растительного масла. Параллельно автоконцерн оценивает перспективы перевода на него всех дизельных пикапов Hilux, проданных в Австралии с середины 2015 года. Таких автомобилей набралось около 500 000.

Как заявляет Toyota, все уже выпущенные экземпляры модели прекрасно работают на смеси, где на HVO100 приходится 20%, а остальное – традиционный дизель. По сути, любой автомобиль марки с турбодизельным мотором потенциально справится с новым топливом. Причем для этого не потребуются никакие модификации: ни технические, ни программные.

Сам HVO100 получают из возобновляемого сырья, в том числе из переработанного растительного масла. Такое горючее отличается более высоким цетановым числом, стабильнее воспламеняется и сгорает равномернее, а вредных выбросов от него меньше. Это существенный плюс для экологии.

Отдельный приятный момент: смена топлива не изменит технические характеристики Hilux. Toyota утверждает, что пикап сохранит прежнюю производительность, буксировочные способности и запас хода. Проверка уже пройдена – тестовый автомобиль на HVO100 преодолел около 3000 километров.

Toyota Hulix

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