Почему даже не бывшие в употреблении шины старше 10 лет лучше не использовать

Эксперт Марков объяснил, почему шины старше 10 лет не стоит использовать

Старение шин – процесс неизбежный. Примерный срок службы покрышки, как объяснил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков, принято отсчитывать от даты ее производства: стандартные пять лет, которые обычно совпадают с гарантией большинства брендов. Что еще важнее, десятилетние шины опасно ставить даже в том случае, если они ни разу не были на автомобиле. Об этом пишет «Российская газета» 2 сентября.

Хотя покрышки могут храниться правильно и эксплуатироваться аккуратно, резиновую смесь со временем не щадит химия. Она твердеет, меняются эластичность и реакция на температуру. На деле это заметно по плавности хода, сцеплению и шуму – качество езды падает.

Чтобы узнать возраст шины, достаточно посмотреть на боковину: там в овале выбиты четыре цифры. Первая пара – неделя выпуска, вторая – год. Например, маркировка 2525 расшифровывается как 25-я неделя 2025-го. А вот искать комплект строго одной партии, по словам Маркова, бессмысленно: современное производство дает стабильные характеристики, и погрешность в пару недель между шинами никак не скажется на поведении машины.

Особую осторожность стоит проявить при покупке поддержанных покрышек. Возраст два-три года уже повод тщательно их проверить. В зоне риска прежде всего зимние фрикционные шины: у них состав резины напрямую влияет на сцепление со льдом. Стоит учитывать и то, в каких условиях шину хранили, – температуру, влажность, воздействие солнца.

Кстати, спрос на такие товары в России растет. Еще 25 августа сообщалось, что в июле 2026 года продажи SUV-шин (для кроссоверов и внедорожников) увеличились на 14% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сильнее всего подросли показатели у брендов Ikon Tyres, Nordman и Kumho.

Возраст шины не менее важен, чем износ: «За рулем» уже объяснял, почему после жаркого сезона машине нужен осмотр.

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