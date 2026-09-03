Обновленный Kia Sportage замечен на тестах

Kia Sportage лишится дизельных моторов и выйдет во второй половине 2027 года

Прототип Kia Sportage следующего поколения снова отправился на дорожные испытания – на сей раз его заприметили в Южной Европе. Маскировки на кузове заметно поубавилось, поэтому разглядеть детали будущей внешности теперь проще.

Дизайн обещает серьезные перемены. Спереди кроссовер получит новую решетку радиатора, иной бампер и светодиодную головную оптику. Причем, если верить фотографиям, вся передняя часть будет выдержана в актуальной стилистике Kia, знакомой по последним моделям бренда.

Kia Sportage

Корма тоже заметно освежится: там появятся другие фонари и более крупная дверь багажника. Крыша, кстати, теперь располагается выше, чем у нынешнего Sportage, что намекает на изменение пропорций кузова.

Интерьер пока остается загадкой. Есть предположения, что внутри установят крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы Hyundai Pleos. Если предположение верно, салон оформят в минималистичном духе, с минимумом физических клавиш.

Kia Sportage

Куда интереснее техника. От дизельных модификаций решено полностью отказаться: весь новый Sportage станет электрифицированным. В базовых комплектациях, по всей видимости, появится лишь стартер-генератор, а более дорогие варианты получат самозаряжающиеся гибриды и версии с подзарядкой от розетки.

Рыночный дебют новинки намечен на вторую половину 2027 года. До официальной презентации еще есть время, однако общая концепция уже ясна: ставка на электрификацию и новый дизайн.

Kia Sportage

Ранее «За рулем» рассказывал о том, какие недорогие Kia и Hyundai еще можно найти в салонах.

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