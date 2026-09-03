Ремонт машины по ОСАГО станет намного прозрачнее для автомобилистов: подробности

Страховщиков обяжут сообщать автовладельцам, какие детали заменены в авто

Оформить ремонт по ОСАГО – полдела. А вот понять, какие именно запчасти и материалы мастерская поставила в машину, владелец часто не может: в акте приема-передачи эти подробности отсутствуют. Судя по всему, ситуацию собираются изменить.

Депутаты от партии «Новые люди» предложили прописать в правилах ОСАГО обязанность страховщика передавать потерпевшему сведения об установленных комплектующих. Банк России, отвечая на запрос парламентариев, не отмел инициативу – ее пообещали рассмотреть.

Что ответил Банк России на предложение депутатов

В письме регулятора говорится: «Полагаем возможным принять во внимание ваше предложение и при очередной актуализации правил ОСАГО рассмотреть вопрос о возможности дополнения указанного акта обязанностью страховщика обеспечить передачу потерпевшему сведений об используемых станцией технического обслуживания при восстановительном ремонте транспортного средства запасных частях и материалах».

Впрочем, пока речь идет о намерении, а не о готовой норме. Вопрос о том, обязать ли страховщиков делиться такими данными, могут поднять при очередной актуализации правил ОСАГО.

С чего вообще возникла такая идея? Депутаты ссылаются на действующий порядок, при котором водителю после ремонта вручают акт приема-передачи, но состав установленных запчастей в документе не отражается.

Почему автовладельцам не хватает данных о деталях

По мнению парламентариев, без этих сведений невозможно убедиться, что СТО поставила новые комплектующие, соответствующие установленным требованиям.

Если позже вылезут дефекты, отстаивать права автовладельцу тоже будет сложнее – перечня деталей на руках нет.

К слову, о предстоящих изменениях в системе: РСА уже анонсировал новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов – с 19 сентября они вступят в действие. Данные сформировали по правилам Банка России, которые заработали в июле.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, какие автомобили получают самые дорогие и дешевые полисы ОСАГО.

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