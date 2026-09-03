Эти документы обязательны для каждого водителя

Юрист Воропаев напомнил водителям о документах, которые нужно иметь при себе

Юрист Воропаев рассказал, какой набор документов понадобится автомобилисту в 2026 году. Вопреки опасениям некоторых водителей, список компактный: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий полис ОСАГО.

Эксперт подчеркнул: без этих бумаг за руль лучше не садиться. Впрочем, ничего экзотического в перечне нет – все три пункта были обязательными и раньше. По сути, в 2026 году требования остаются прежними.

Воропаев советует проверить документы заранее. Просроченный полис, например, может превратить обычную поездку в разговор с инспектором, которого легко было избежать.

Сколько придется отдать за полис ОСАГО на разных машинах, «За рулем» уже рассказал.

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