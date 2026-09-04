В РФ привезли новый японский кроссовер чуть дороже 2 млн рублей

Новые Honda WR-V с атмосферным мотором появились в РФ с ценами от 2,1 млн рублей

Новые Honda WR-V добрались до России. Привезти праворульный кроссовер готовы под заказ, некоторые продавцы предлагают автомобили из наличия. Минимальная цена с учетом льготного утильсбора и доставки во Владивосток составляет 2,1 млн рублей.

Honda WR-V

Во Владивостоке за 2 100 000 рублей продают машину в комплектации Z Black Style «под ключ». По словам продавца, в эту сумму уже включены пошлина, комиссия и остальные обязательные платежи.

Салон такой версии – черный с комбинированной отделкой сидений. Из оснащения – мультируль с кожаным ободом, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электростеклоподъемники и светодиодная оптика.

Интерьер Honda WR-V

Тот же продавец из Владивостока везет вариант с черно-коричневым интерьером за 2 120 000 рублей. В Чите аналогичный паркетник можно купить из наличия за 2,2 млн – он богаче: мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, парктрониками, сиденьями из ткани и экокожи, а также кожаным мультирулем.

На 2 275 000 рублей оценили растаможенный WR-V с готовым электронным ПТС в Краснодаре. В Москве и Улан-Удэ за такой автомобиль просят 2,35 млн, а дороже всего он стоит в Хабаровске и Благовещенске: от 2,6 и 2,725 млн соответственно.

По технике все WR-V одинаковы. Под капотом у них атмосферный мотор объемом 1,5 литра мощностью 121 лошадиная сила, трудящийся в паре с бесступенчатым вариатором. Привод у кроссовера только передний.

Главный козырь модели – дорожный просвет 195 мм. Легендарной вазовской Ниве он уступает всего пять миллиметров, что для компактного паркетника очень достойный показатель.

Правда, озвученные цифры взяты из свежих объявлений, поэтому фактический ценник может отличаться. Итоговая сумма складывается из комплектации, валютного курса, расходов на доставку, таможенной стоимости, утильсбора и схемы ввоза.

Ранее «За рулем» рассказал, какие автоновинки появились в России в августе.

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