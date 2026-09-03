Топливо в Крыму будет выдаваться дважды в сутки

Аксенов: Часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину

Жители Крыма снова столкнутся с ограниченными продажами топлива, сообщил в своем Telegram-канале губернатор республики Сергей Аксенов.

«Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа: утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких АЗС бензин и ДТ будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно», – написал глава региона.

Он также отметил, что поставки топлива в регион пока не закрывают полную потребность жителей, но по мере роста объемов завоза топлива ситуация на АЗС республики будет выправляться.

«Коммерсант» напоминает, что с 1 сентября партии субсидированного топлива начали поступать в Севастополь. Максимальная стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на городских заправках «ТЭС» и «АТАН» установлена на уровне не более 100 рублей за литр.

Ранее «За рулем» сообщал, что в июле стоимость литра бензина в Ялте доходила до 350 рублей.