Стало известно, сколько автомобилей завод «Москвич» выпустит в 2026 году

Фролова: Мы целимся перешагнуть отметку в 20 тысяч собранных машин

В планах завода « Москвич» на 2026 год – свыше 20 тысяч товарных автомобилей, заяила гендиректор предприяития Елена Фролова в ходе ВЭБ.

«Мы целимся в то, чтобы перешагнуть 20 тысяч», – ответила Фролова на вопрос о производственных планах в текущем году.

Она уточнила, что примерно 5-6 тысяч из этого количества должны составить экземпляры новых моделей M70 и М90.

Фролова подчеркнула, что завод последовательно наращивает объемы производства.

По словам гендиректора, растут и продажи: их объем в августе составил 1,2 тысячи машин, а в сентябре компания планирует продать 1,2-1,5 тысячи.

Напомним, отдельная линейка М бренда «Москвич» содержит модели М70 и М90, созданные с новым партнером – SAIC. А основной модельный ряд Москвич сейчас состоит из кроссоверов Москвич 3 и Москвич 8 и лифтбека Москвич 6, которые являются локализованными копиями моделей JAC.

Ранее «За рулем» рассказал, что Москвич 5 в модельный ряд так и не попал.