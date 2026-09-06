Sandero без бензина? Подход меняется, философия — нет

С 2028 года хэтчбек Dacia Sandero наряду с ДВС получит электроверсию

Следующее поколение самого продаваемого автомобиля Европы Dacia Sandero совершит тектонический сдвиг в своей концепции.

Начиная с 2028 года, клиенты смогут выбирать между классическим бензиновым двигателем и полностью электрической силовой установкой.

Главной интригой становится техническая начинка. Чтобы сохранить привычно доступную цену, Dacia откажется от создания отдельной дорогой электрической «тележки» в пользу эволюционного развития проверенной платформы CMF-B.

Этот гибкий подход, уже знакомый по моделям Duster и Jogger, позволит интегрировать гибридные технологии и чистые электромоторы без серьезного удорожания производства. Ожидается, что базой для электрической версии послужат проверенные решения от Renault: инженеры, вероятно, позаимствуют батареи от Twingo (емкостью около 27,5 кВт⋅ч) или младших версий Renault 5, делая ставку не на рекордные запасы хода, а на практичность и доступность начальной цены.

Интересно, что дизайнеры Dacia, во главе с Дэвидом Дюраном, намерены унифицировать облик: классическую решетку радиатора заменит закрытая панель, появятся утопленные дверные ручки и слегка приземленный силуэт для лучшей аэродинамики, но общий язык дизайна останется единым. Вместе с базовой версией вернется и популярный псевдо вндорожный вариант Stepway, причем его образ станет еще более самостоятельным, чтобы четко разделить «городской» и «внедорожный» персонажи.

Пока бренд сосредоточен на грядущей премьере модели Spring, назначенной на вторую неделю сентября, работа над новым Sandero ведется в строжайшей секретности.

Разработчики уверены, что даже с переходом на батареи Sandero сохранит имидж главного народного автомобиля, предлагая идеальный баланс между современными технологиями и проверенной временем доступностью.

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